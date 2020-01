Si on t'enlève ton histoire et ta culture...

La Dépêche d'Abidjan

Si on t'enlève ton histoire et ta culture tu n'es rien du tout. Sans ces éléments on ne peut te définir. Même ton corps se dessine par rapport à ta culture, ta démarche, ta façon de parler de voir de toucher de réfléchir trouvent leurs origines dans ta culture et ton histoire. Ils veulent t'en priver parce que ton histoire et ta culture sont tellement riches qu'ils te font ressembler à des divinités et ça ils ne peuvent l'accepter. Il faut que tu faiblisses pour qu'ils soient forts. Alors ils ont volé ta culture et ton histoire, et ont fait de toi cette espèce de coquille vide que tu es aujourd'hui. L'extrême opposé de tes valeureux ancêtres.

#Gbétao



Djoro Djoro Nindo