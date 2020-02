TOGO - La protection des espèces en voie d’extinction, un pan de développement durable que les candidats à la présidentielle ignorent

Le Togo vit au rythme de la présidentielle et les candidats déroulent leurs programmes pour convaincre les électeurs. Dans leurs différents programmes de campagne, les 7 candidats ne parlent que du bien-être social de la population. Même si certains comme Faure Gnassingbé, candidat sortant, Jean-Pierre Fabre, Agbéyomé Kodjo et Wolou Komi ont dans leurs programmes énumérés quelques lignes pour la protection de l’environnement, le constat est que devant l’électorat, ils ne disent rien sur la protection des espèces animales, marines et végétales en voie d’extinction. Pourtant, le Togo a ratifié des accords sur la protection des espèces en voie de disparition.

La prise en compte de la question sur la protection des espèces en voie d’extinction par les différents candidats à la présidentielle devant les électeurs, doit être, même si les besoins sont énormes, un point essentiel. L’environnement doit être au centre des préoccupations de ceux qui aspirent diriger le pays, parce que cela a aussi des atouts touristiques et participe à l’équilibre de l’écosystème. Pire, aucune organisation de la protection de l’environnement n’a pris sur elle, ce moment de la campagne présidentielle, pour discuter avec les candidats sur l’urgence d’intégrer au débat, les questions sur la protection de l’environnement en général et plus particulièrement la protection des espèces en voie d’extinction et des sites écologiques qui ne cessent d’être fragilisés pour des questions économiques.



A l’heure où l’on est submergé par la pollution dans notre pays, particulièrement dans la capitale Lomé, on sent une incapacité d’avoir des réponses durables pour le cas des déchets plastiques qui constituent une véritable bombe écologique. Et, les différents candidats n’en parlent que pour peu. Par exemple, si au Togo les principales menaces qui pèsent sur les tortues marines sont les captures accidentelles, la collecte des œufs, le braconnage, la dégradation des habitats et la perte de plages de ponte, il n’en demeure pas moins que les déchets plastiques que les tortues marines prennent pour des méduses, les étouffent et les tuent. Les détritus constituent une menace pour une large partie de la faune marine : les déchets les plus gros causent blessures, infections ou mutilations aux tortues marines par effet « d’emmêlement », par exemple avec des filets ou des sacs.