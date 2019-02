Tchad. Des frappes aériennes françaises lancées contre une colonne armée dans le nord du pays

La Dépêche d'Abidjan

L’armée française a procédé à des frappes aériennes contre une colonne de 40 pickups appartenant à l'Union des forces de la résistance (UFR). Cette opération s’est déroulée dans le nord du pays, ce dimanche 3 février, selon le ministère des armées.

Une patrouille de Mirage 2000 français a procédé dimanche dans le nord du Tchad à des frappes, en appui de l'armée tchadienne, pour arrêter une colonne de 40 pickups d'un groupe armé en provenance de Libye, a annoncé lundi le ministère français des armées.« Cette intervention en réponse à la demande des autorités tchadiennes a permis d'entraver cette progression hostile et de disperser la colonne » qui « s'infiltrait profondément en territoire tchadien », selon le communiqué.Les frontières « sont sous contrôle »Les avions de combat de la force militaire française au Sahel Barkhane, partis de la base aérienne de N'Djamena, ont d'abord effectué un vol d'intimidation à très basse altitude au-dessus de la colonne qui a continué d'avancer malgré cet avertissement. Une seconde patrouille de Mirage 2000 a ensuite procédé à deux frappes.La « colonne de mercenaires et terroristes » a été « neutralisée et mise hors d'état de nuire par nos forces aériennes appuyées par les forces Barkhane », a indiqué le colonel Azem Bermendoa Agouna, porte-parole de l'armée tchadienne dans un communiqué. « Les frontières tchadiennes sont sous contrôle et totalement sécurisées », a-t-il ajouté.« La colonne avait été répérée depuis au moins 48 heures. L'armée de l'air tchadienne avait déjà procédé à des frappes pour les stopper », avant de solliciter l'intervention française, a détaillé le porte-parole de l'état-major français, le colonel Patrik Steiger.