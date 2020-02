Togo : Faure Gnassingbé reconduit pour un quatrième mandat, l’opposition conteste

La Dépêche d'Abidjan

Le président togolais Faure Gnassingbé a été réélu dimanche soir pour un quatrième mandat avec 72,36% des voix, très loin devant le candidat de l’opposition Agbéyomé Kodjo, qui dénonce des fraudes et revendique lui aussi la victoire, selon les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante (Céni).Le chef de l’Etat sortant l’emporte dès le premier tour, ayant obtenu la majorité absolue, selon les chiffres officiels. Son principal rival, Agbéyomé Kodjo, obtient lui seulement 18,37%, tandis que le troisième candidat, Jean-Pierre Fabre, récolte 4,35% des voix.Sept candidats au total étaient en lice, les trois derniers ayant fait des scores insignifiants.Le ministre de la Fonction publique Gilbert Bawara, qui est aussi l’un des premiers soutiens du chef de l’Etat, a évoqué « un score inédit » pour le candidat du parti au pouvoir, Union pour la République (Unir). Il avait été élu avec un peu plus de 58% des voix il y a cinq ans.« Nous constatons aujourd’hui que Faure Gnassingbé a opéré une grande percée dans des localités autrefois difficiles et que dans le reste des autres localités de notre pays c’est un véritable plébiscite », a affirmé Gilbert Barawa à la presse après l’annonce des résultats.Le taux de participation est de 76,63%, là aussi bien plus élevé qu’en 2015 (60,99%). C’est la première fois que des résultats sont annoncés aussi rapidement au Togo, à peine plus de 24 heures après le scrutin présidentiel qui s’est déroulé samedi dans le calme.