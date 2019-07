Trafic d’espèces sauvages : des milliers d’animaux saisis, 582 personnes interpellées suite à une opération conjointe mondiale INTERPOL-OMD

La Dépêche d'Abidjan

Une opération conjointe mondiale menée dans 109 pays, du 4 au 30 juin dernier par INTERPOL et l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), a permis de saisir d’importantes quantités d’espèces de faune et de flore protégées sur tous les continents, dont des félins, primates, tortues, reptiles, oiseaux, et même des requins. Au cours de cette opération conjointe, les premiers résultats ont permis d'interpeller des suspects dans plusieurs pays du monde.



Les saisies mondiales répertoriées comprennent 23 primates vivants, 30 grands félins et de grandes quantités de parties d'animaux, 440 morceaux de défenses d'éléphant et 545 kg supplémentaires d'ivoire, plus de 4 300 oiseaux, un peu moins de 1 500 reptiles vivants et près de 10 000 tortues vivantes, près de 7 700 parties d'animaux sauvages de toutes les espèces, y compris plus de 30 kilogrammes de viande de gibier, 2 550 mètres cubes de bois, plus de 2 600 plantes, près de 10 000 objets marins, tels que coraux, hippocampes, dauphins et requins.



L'opération nommée «Thunderball », déclenchée dans les locaux d’INTERPOL à Singapour, a également permis la saisie d'une moitié de tonne de pièces de pangolin à destination de l'Asie au Nigéria et l'arrestation de trois suspects en Uruguay qui tentaient de faire passer en contrebande plus de 400 espèces sauvages protégées. Elle a mis en évidence la poursuite du commerce en ligne d'espèces sauvages, avec 21 arrestations en Espagne et la saisie en Italie de 1 850 oiseaux résultant de deux enquêtes menées sur internet. « Les crimes liés aux espèces sauvages privent non seulement notre environnement de ses ressources, mais ont également un impact sur la violence, le blanchiment d'argent et la fraude qui y sont associés », a déclaré le Secrétaire général d'INTERPOL, Jürgen Stock avant d’ajouter que la criminalité liée aux espèces sauvages est un double fléau qui dépouille l’environnement de ses ressources et qui a des répercussions bien plus profondes à cause de la violence, du blanchiment d’argent et de la fraude qui lui sont associés.









Ces actions sont d’une part, une approche durable pour lutter contre la criminalité organisée liée aux espèces sauvages et d’autres part, une nouvelle étape de partenariat opérationnel conjoint de première ligne pour apporter une réponse globale couvrant la détection, les arrestations, les enquêtes et les poursuites liées au trafic d’espèces sauvages. « Ce type d’initiative va être renouvelé afin, d’une part, de sensibiliser davantage la communauté mondiale chargée de l’application de la loi à la gravité de la criminalité mondiale liée aux espèces sauvages et, d’autre part, de mieux coordonner les efforts interservices, notamment l’engagement des groupes de la société civile, pour détecter et dissuader les réseaux de criminalité liée aux espèces sauvages », a déclaré Kunio Mikuriya, secrétaire général de l’OMD.



Ainsi, l’opération Thunderball est une action concrète qui cible les réseaux de criminalité transnationale tirant profit des activités illicites comme le trafic et la commercialisation des espèces protégées. « Nous allons poursuivre nos efforts avec nos partenaires afin que les malfaiteurs qui volent les ressources naturelles subissent toutes les conséquences de leurs actes », a-t-il enfin précisé.Ces actions sont d’une part, une approche durable pour lutter contre la criminalité organisée liée aux espèces sauvages et d’autres part, une nouvelle étape de partenariat opérationnel conjoint de première ligne pour apporter une réponse globale couvrant la détection, les arrestations, les enquêtes et les poursuites liées au trafic d’espèces sauvages. « Ce type d’initiative va être renouvelé afin, d’une part, de sensibiliser davantage la communauté mondiale chargée de l’application de la loi à la gravité de la criminalité mondiale liée aux espèces sauvages et, d’autre part, de mieux coordonner les efforts interservices, notamment l’engagement des groupes de la société civile, pour détecter et dissuader les réseaux de criminalité liée aux espèces sauvages », a déclaré Kunio Mikuriya, secrétaire général de l’OMD.